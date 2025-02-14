3 علامات تكشف ضعف القدرة الجنسية لدى الرجال.. لا تتجاهلها

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انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، أو ما يعرف بـ"قصور الغدد التناسلية الذكرية"، حالة شائعة تصيب الرجال مع التقدم في العمر، ولكنها قد تحدث في أي عمر.

إليك 3 علامات رئيسية قد تشير إلى نقص هرمون التستوستيرون، وفقًا لموقع healthline.

انخفاض الرغبة الجنسية

يُعد انخفاض الدافع الجنسي أو الرغبة الجنسية أحد أبرز علامات نقص هرمون التستوستيرون، قد يشعر الرجل بانخفاض ملحوظ في اهتمامه بالجنس، أو عدم قدرته على الاستمتاع به كما كان من قبل.

بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الرجل من ضعف الانتصاب أو صعوبة في الحفاظ عليه.

التغيرات في المزاج والطاقة

يؤدي نقص هرمون التستوستيرون إلى تقلبات مزاجية، واكتئاب، وقلق، وتوتر، يشعر الرجل بالتعب والإرهاق المستمر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، قد يواجه صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات.

التغيرات الجسدية

يؤدي نقص هرمون التستوستيرون إلى فقدان كتلة العضلات وزيادة الدهون في الجسم، قد يعاني الرجل من هشاشة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

يحدث تساقط في الشعر أو ضعفه، وقد يلاحظ الرجل أيضًا انخفاضًا في حجم الخصيتين.

علامات أخرى محتملة

بالإضافة إلى العلامات الثلاثة الرئيسية المذكورة أعلاه، قد تشمل علامات نقص هرمون التستوستيرون ما يلي:

صعوبة في النوم

يعاني الرجل من الأرق أو صعوبة في البقاء نائمًا.

زيادة التعرق

يعاني الرجل من زيادة التعرق، خاصة في الليل.

جفاف الجلد

قد يصبح الجلد جافًا وباهتًا.

زيادة الوزن

يلاحظ الرجل زيادة في الوزن، خاصة في منطقة البطن.

تضخم الثدي

في بعض الحالات، قد يحدث تضخم في أنسجة الثدي لدى الرجال.

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