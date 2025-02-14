صديقك في الشتاء.. مشروب بسيط يقوي جهازك المناعي ويحارب الأمراض

كتبت- نرمين ضيف الله

في فصل الشتاء، نبحث جميعًا عن طرق طبيعية لتعزيز صحتنا ومقاومة الأمراض، وماء الليمون الساخن مع العسل هو أحد تلك المشروبات التي تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية العديدة.

ووفقًا لموقع "ndtv"، فإن هذه التركيبة تشتهر بفوائدها في تعزيز المناعة، إذ إن الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، بينما يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا.

دعم جهاز المناعة

يحتوي على فيتامين سي، الموجود في الليمون، وهو من أهم الفيتامينات الموجودة التي تساعد على مقاومة العدوى، أما العسل فيحتوي على خصائص مضادة للبكتريا والفيروسات ومحاربة الأمراض.

تهدئة الحلق

يعمل هذا المشروب الدافئ على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال.

مصدر للطاقة

يوفر العسل طاقة سريعة للجسم، مما يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية.

مضادات الأكسدة

يحتوي الليمون والعسل على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل من الالتهابات.

طريقة التحضير

اعصري نصف ليمونة في كوب وأضيفي الماء الساخن وحليه بالعسل.

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