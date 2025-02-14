عصير يحميك من الجلطات وفوائده بالجملة.. احرص على تناوله

كتبت- نرمين ضيف الله

عصير الطماطم ليس مجرد مشروب منعش؛ بل أنه غني بفيتامين وعناصر مهمة تحافظ على مناعتك وصحة الجسم.

وفي هذه الأثناء، لا تتجاوز تكلفة صناعة كوب من عصير الطماطم جنيهًا واحدًا، نظرًا لانخفاض سعرها في الأسواق بسبب حلول موسمها السنوي.

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإن كيلو الطماطم سجل 3 جنيهات في سوق العبور اليوم.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الطماطم تساعد على توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي تخفض من ارتفاع ضغط الدم، وتقي أمراض القلب.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" أن عصير الطماطم له فوائد عديدة، تتمثل فيما يلي:

تخفيض الكوليسترول الضار

حماية القلب، يحمي القلب من التلف لأنه غني بمضادات الأكسدة.

منع جلطات الدم.

يساعد على تنظيم ضغط الدم لأنه غني بالبوتاسيوم.

يعزز المناعة.

يجدد خلايا البشرة.

مفيد للشعر.

ونصحت بتناول كوب من عصير الطماطم من حين لأخر لرفع مناعة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنّ عصر حبتين يكفي لصناعة كوب غني بقنبلة من الفيتامينات والمعادن المختلفة، ومضادات الأكسدة والالتهابات.

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