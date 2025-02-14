3 أعراض تظهر على الجسم تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

لا تظهر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس في الغالب إلا بعد أن يكون سرطان البنكرياس قد وصل إلى مرحلة متقدمة نسبيًا، وعند وجودها، قد تشتمل الأعراض على ما يأتي، وفقًا لـ medicalxpress.

ألم في البط

عادة ما يكون الألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر. قد يكون الألم خفيفًا أو شديدًا، وقد يأتي ويذهب.

فقدان الوزن

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المتعمد.

اليرقان

اليرقان هو اصفرار الجلد والعينين. يحدث بسبب تراكم البيليروبين، وهي مادة كيميائية تنتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء.

أعراض أخرى

بالإضافة إلى الأعراض الثلاثة الرئيسية المذكورة أعلاه، قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس من الأعراض التالية:

الغثيان والقيء

فقدان الشهية

التعب

البراز الدهني

البول الداكن

الحكة

هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى غير سرطان البنكرياس، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن ترى طبيبك في أقرب وقت ممكن.

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