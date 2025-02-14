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5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكري.. لا تتناولها

10:00 ص الجمعة 14 فبراير 2025

أطعمة قد تساهم في الإصابة بالسكري

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السكري هو حالة مزمنة تؤثر على الطريقة التي يعالج بها الجسم الجلوكوز في الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى ومشاكل في الرؤية.

أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكري

المشروبات السكرية

ووفقًا لـ medicalxpress، المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع ويزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

الحبوب المكررة

الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة وقليلة الألياف، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناولها ويزيد من خطر الإصابة بالسكري.

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة والوجبات المجمدة والحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والدهون المتحولة والصوديوم، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

الدهون المتحولة

توجد الدهون المتحولة في بعض الأطعمة المصنعة مثل السمن النباتي والبسكويت والكعك، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

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