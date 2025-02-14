4 أطعمة تقضي على الكوليسترول الضار في الدم.. يجب تناولها

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول الضار (LDL) في الدم وتعزيز صحة القلب، وفقًا لـ هيلث لاين.

الشوفان

الألياف القابلة للذوبان

يحتوي الشوفان على نوع خاص من الألياف يسمى بيتا جلوكان، وهي ألياف قابلة للذوبان ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتمنع امتصاصه في مجرى الدم.

تأثيرات إيجابية

أظهرت الدراسات أن تناول الشوفان بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ.

الأسماك الدهنية

أحماض أوميغا 3 الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها فوائد عديدة لصحة القلب.

خفض الكوليسترول الضار

تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

المكسرات والبذور

الدهون الصحية والألياف

تحتوي المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الكتان والشيا على دهون صحية وألياف ومضادات أكسدة، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

تنوع الخيارات

يمكنك تناول المكسرات كوجبة خفيفة صحية أو إضافتها إلى وجباتك اليومية.

البقوليات

الألياف والبروتين

تعتبر البقوليات مثل العدس والفول والحمص مصدراً غنياً بالألياف والبروتين، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

خيارات متعددة

يمكنك إضافة البقوليات إلى وجباتك اليومية بطرق متنوعة، مثل إضافتها إلى الحساء أو السلطة أو الأطباق الرئيسية.

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