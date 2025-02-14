ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

الفول بالبصل الأخضر، وجبة مصرية أصيلة يعشقها الملايين! لكن، هل تعلم أن هذا الطبق اللذيذ يمكن أن يحدث عدة تغييرات إيجابية في جسمك.

تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ

أحمد صلاح يقول، يحتوي البصل على إنزيمات طبيعية وألياف تساعد في تحسين عملية الهضم، الفول غني بالألياف، ولكن قد يسبب الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، هنا يأتي دور البصل الذي يحتوي على مضادات طبيعية للغازات، مما يقلل من الانتفاخ المحتمل.

دعم امتصاص الحديد

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي البصل على فيتامين C الذي يحسن امتصاص الحديد من الأطعمة، بما في ذلك الفول.

تحسين مستويات السكر في الدم

وتابع من خلال حديثه لمصراوي، قد يساعد تناول البصل في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

تعزيز صحة القلب

يحتوي كل من البصل والفول على مركبات مفيدة لصحة القلب، مثل مضادات الأكسدة والألياف. قد يساعد تناول هذا المزيج في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

تقوية المناعة

يحتوي البصل على مضادات الأكسدة ومركبات أخرى تعزز المناعة وتساعد الجسم على مكافحة العدوى.

الوقاية من السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البصل قد يرتبط بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمعدة.

الكمية المناسبة

الاعتدال هو المفتاح. تناول كميات معتدلة من البصل والفول كجزء من نظام غذائي متوازن هو الأفضل لتحقيق الفوائد الصحية المحتملة.

اقرأ أيضًا:

4 مشروبات تحميك من خطر الإصابة بالجلطات المفاجئة.. احرص عليها

"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التغيرات المزاجية المفاجئة لدى النساء

مشروب الملايين.. شرب القهوة في هذا الوقت يحميك من مرض خطير

3 من أخطر الحيوانات في العالم.. تتفوق قوتها على الأسد

أغرب 6 خضروات في العالم.. تمد الجسم بطاقة هائلة