هؤلاء ممنوعون من تناوله الجبنة القريش.. وهذا ما يحدث عند تناولها

على الرغم من أن الجبنة القريش تعتبر بشكل عام صحية ومغذية، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناولها أو استشارة الطبيب قبل ذلك.

ووفقًا لـ news18، إليك الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الألبان

الجبنة القريش تحتوي على بروتينات الألبان مثل الكازين ومصل اللبن، والتي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. تشمل الأعراض الشائعة الحكة، والطفح الجلدي، وصعوبة التنفس.

الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز

اللاكتوز هو السكر الموجود في الألبان، وقد يجد بعض الأشخاص صعوبة في هضمه. يمكن أن يسبب تناول الجبنة القريش أعراضًا مثل الانتفاخ والإسهال لدى هؤلاء الأشخاص.

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الصوديوم

الجبنة القريش تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والتي يمكن أن ترفع ضغط الدم، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الكلى استشارة الطبيب قبل تناول الجبنة القريش.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى استشارة الطبيب قبل تناول الجبنة القريش، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والفوسفور، والتي يمكن أن تزيد من العبء على الكلى.

النساء الحوامل والمرضعات

يجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الجبنة القريش، حيث أن بعض أنواعها قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا، والتي يمكن أن تكون ضارة للجنين أو الرضيع.

ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش من قبل هؤلاء الأشخاص؟

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين لديهم حساسية من الألبان من أعراض مثل الحكة، والطفح الجلدي، وصعوبة التنفس، والغثيان، والإسهال بعد تناول الجبنة القريش.

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز من أعراض مثل الانتفاخ، والإسهال، وآلام البطن بعد تناول الجبنة القريش.

يمكن أن يؤدي تناول الجبنة القريش إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الكلى.

يمكن أن يؤدي تناول الجبنة القريش إلى تفاقم مشاكل الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

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