انتبه.. أطعمة ومشروبات تسبب رائحة كريهة للبول

النظام الغذائي اليومي يلعب دوراً هاماً في رائحة الجسم، بما في ذلك رائحة البول. بعض الأطعمة يمكن أن تجعل رائحة البول كريهة أو قوية بشكل ملحوظ.

إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تسبب رائحة كريهة للبول، وفقًا لـ medicalxpress

الهليون

يحتوي الهليون على حمض الأسباراجوسيك، الذي يتحول إلى مركبات كيميائية ذات رائحة نفاذة بعد هضمه. هذه المركبات هي المسؤولة عن الرائحة المميزة للبول بعد تناول الهليون.

الثوم والبصل

يحتوي الثوم والبصل على مركبات الكبريت التي يمكن أن تفرز في البول، مما يسبب رائحة كريهة.

القهوة

يمكن أن تجعل القهوة البول أكثر تركيزًا، مما يزيد من حدة رائحته.

الكحول

يمكن أن يؤدي تناول الكحول إلى الجفاف، مما يجعل البول أكثر تركيزًا وذو رائحة أقوى.

الأطعمة الغنية بالتوابل

بعض التوابل، مثل الكمون والكزبرة، يمكن أن تترك رائحة في البول.

الأسماك

بعض أنواع الأسماك، مثل التونة، يمكن أن تسبب رائحة كريهة للبول.

الأطعمة المصنعة

تحتوي بعض الأطعمة المصنعة على مواد كيميائية يمكن أن تؤثر على رائحة البول.

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