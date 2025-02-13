"هتخس دون ريجيم".. 5 فواكه تساعدك على إنقاص الوزن

كتبت- أسماء مرسي:

يبحث العديد من الأشخاص عن أساليب مبتكرة لمواجهة الوزن الزائد، ولكن بدلا من اللجوء إلى طرق الريجيم القاسية أو الأدوية، يمكنك تناول بعض الفواكه الشتوية التي تساعدك على إنقاص الوزن بطريقة صحية وطبيعية، وفقًا لموقع "health".

البرتقال

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي لعملية التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه غني بالماء والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع وكبح الشهية.

الجوافة

نظرا لأنها غنية بالألياف وفيتامين سي، ما يجعلها وجبة مثالية في منتصف النهار للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، فضلا عن، الوقاية من إنفلونزا الشتاء وتعزيز المناعة.

الرمان

من الفواكه الممتازة لفقدان الوزن، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتمنع تراكم الدهون في الشرايين.

الجريب فروت

منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما تمنحك شعورا بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

الموز

الموز فاكهة مفيدة لفقدان الوزن، فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد على تنظيم عملية الهضم والشعور بالشبع.

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