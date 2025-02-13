ما أسباب تساقط الشعر أثناء علاج السرطان؟

يعاني معظم مرضى السرطان من تساقط الشعر أثناء العلاج الكيميائي، ولكن ما السبب وراء ذلك؟

قالت طبيبة الأورام الروسية آنا ألياسوفا أن فقدان شعر الرأس حتى لفترة مؤقتة هو بمثابة محنة عاطفية لأن الإنسان عند تغير مظهره يعاني من إجهاد شديد.

وأضافت: "السبب الرئيسي لتساقط الشعر هو تأثير أدوية العلاج الكيميائي"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتابعت: "يهدف العلاج الكيميائي إلى كبح الانقسام النشط للخلايا السرطانية. ولكن في الجسم أيضا خلايا سليمة ذات معدل تجدد مرتفع، بما فيها خلايا بصيلات الشعر، يتباطأ تحت تأثير أدوية العلاج الكيميائي، انقسامها أو يتوقف تماما، ما يجعل الشعر رقيقا، وربما يتساقط بشكل كامل. ويؤدي الجمع بين دواءين أو أكثر إلى الإصابة بالثعلبة في كثير من الأحيان مقارنة باستخدام دواء واحد.

ويجب أن نعلم أن جميع أدوية العلاج الكيميائي لا تسبب الصلع الكامل".

كما أن تساقط الشعر يبدأ عادة بعد 2-3 أسابيع من بداية العلاج الكيميائي، حيث في البداية يصبح الشعر ضعيفا وأكثر هشاشة، وأحيانا بسبب زيادة الحساسية للدواء، يبدأ الجلد في التقشر، وقد يشعر المريض بألم عند لمس فروة الرأس. ثم يصبح تساقط الشعر شديدا. ولدى بعض المرضى، يتساقط حتى شعر الحاجبين والرموش.

وتستغرق استعادة بصيلات الشعر في الرأس 4-8 أشهر بعد الانتهاء من الدورة العلاجية، أما الحواجب والرموش خلال 1-2 شهر. وتحذر البروفيسورة مرضى السرطان من أنه يتعين عليهم الاستعداد لأي مفاجآت لأن فترة إعادة التأهيل، مثل العلاج تشكل توترا كبيرا على الجسم. كما يمكن لجميع التغيرات الفسيولوجية أن تؤثر بطريقة أو بأخرى على حالة الشعر.

على سبيل المثال، يلاحظ المرضى تغيرات في بنية شعرهم، ومعظمها إيجابية حيث ينمو بشكل كثيف وصحي. يصبح شعر بعض الأشخاص أكثر تموجا أو على العكس أقل تموجا، وقد يتغير لونه.

وليست مشكلة تساقط الشعر التي يعاني منها الكثيرون دائمة. علاوة على ذلك، أصبح لدى أطباء الأورام الآن موارد إضافية تسمح لهم بتحسين نوعية حياة مرضى السرطان. أحدها هو استخدام الخوذة الباردة. أثناء العلاج الكيميائي، أو إخضاع المريض لعملية خفض حرارة الجسم.

وتبرد فروة الرأس بمساعدة "غطاء" خاص - خوذة باردة، حيث تبدأ العملية قبل 30 دقيقة من إعطاء الأدوية، لكي تبرد فروة الرأس جيدا قبل حقن أدوية العلاج الكيميائي.

ويسمح الانخفاض المدروس في تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي بتقليل التأثيرات السامة للمواد الكيميائية الخلوية ودخولها إلى خلايا فروة الرأس، ونتيجة لذلك، يتم استعادة الشعر بشكل أسرع بعد دورة العلاج، وهذا الإجراء يقلل من خطر تساقط الشعر بنسبة 90%.

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