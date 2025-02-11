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5 طرق تساعدك على النوم العميق

04:00 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

تعبيرية

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يعاني الكثير من الأشخاص من الاستيقاظ المتكرر في الليل أو صعوبة النوم، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج وعدم الراحة.

في هذا الصدد، ذكرت الدكتورة فيديريكا أماتي في بودكاست "ألايفلي"، 5 نصائح لتحسين جودة نومك:

الحفاظ على برودة غرفة النوم وتغطية دافئة للسرير.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

جعل غرفة النوم مظلمة قدر الإمكان.

ارتداء ملابس نوم مريحة مصنوعة من أقمشة طبيعية.

الذهاب إلى الفراش مبكراً لتخفيف التوتر.

تمرين التنفس:

بالإضافة إلى هذه النصائح، هناك تمرين تنفس بسيط يساعد 9 من كل 10 أشخاص يجدون صعوبة في النوم، يُعرف باسم 4-2-4 ويتضمن:

استنشاق الهواء من الأنف لمدة 4 ثوان.

حبس الأنفاس لبضع ثوان.

الزفير من الفم لمدة 4 ثوان.

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النوم العميق نصائح
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