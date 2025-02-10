كيف تحمي نفسك من نزلات البرد المفاجئة في موسم الأمطار؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد مع نزول الأمطار، لكن هناك طرق فعّالة لحماية نفسك من هذه الإصابات.

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن اتباع بعض الإجراءات، يمكن أن يساهم في الوقاية من نزلات البرد، خلال موسم الأمطار.

وأكد "بدران" في تصريحات لـ"مصراوي"، أهمية ارتداء ملابس دافئة وجافة، مع التركيز على حماية الرأس والرقبة والقدمين والبقاء في أماكن دافئة وجيدة التهوية قدر الإمكان، مع تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

تعزيز المناعة

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى أنه للحفاظ على صحة الجهاز المناعي خلال فصل الشتاء، يمكن اتباع الآتي:

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- تناول غذاء صحي غني بفيتامين سي.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- شرب كمية كافية من السوائل.

- الحفاظ على النظافة الشخصية.

- تجنب لمس العينين.

- تجنب الأماكن المزدحمة.

نصائح عند الشعور بأعراض البرد

واختتم "بدران" بالإشارة إلى أنه في حالة ظهور أعراض البرد، يُنصح بالراحة، وشرب السوائل الدافئة، واستخدام وسادات دافئة، والاستحمام بماء دافئ، التدفئة الجيدة، واستخدام الأدوية المتاحة، ويمكن أيضًا تخفيف التهابات الحلق بالغرغرة بماء دافئ وملح.

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