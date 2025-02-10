ما العلاقة بين آلام الظهر والدورة الشهرية؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

فهم الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية يعد أمرًا مهمًا لإدارة الصحة العامة للمرأة، إذ تعاني العديد من النساء من آلام أسفل الظهر خلال فترة الدورة الشهرية، وهي من الأعراض الشائعة التي قد تؤثر على حياتهن اليومية.

وتتراوح هذه الآلام من انزعاج بسيط إلى ألم شديد يظهر عادة في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية ويختفي بعدها.

وفي هذا التقرير، نتعرف على الأسباب التي تفسر العلاقة بين الدورة الشهرية وآلام الظهر، كما نقدم بعض النصائح للتخفيف منها، وفقًا لما ورد في مواقع "SpineMD"، "Medical News Today"، "Healthline".

فهم الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية يمكن أن يكون له تأثير كبير في إدارة الصحة العامة للمرأة.

يعاني العديد من النساء من آلام أسفل الظهر خلال فترة الدورة الشهرية، وهي من الأعراض الشائعة التي يمكن أن تؤثر على حياتهن اليومية.

ويتراوح الألم من انزعاج بسيط إلى ألم شديد، ويظهر عادة في الأيام السابقة للدورة الشهرية ويختفي بعدها.

أسباب آلام أسفل الظهر أثناء الدورة الشهرية

آلام أسفل الظهر غالبًا ما تكون ناتجة عن تغيرات هرمونية، وخاصة بسبب زيادة البروستاجلاندين، وهي هرمونات تفرز لتحفيز انقباضات الرحم خلال الدورة الشهرية.

هذه الانقباضات قد تؤدي إلى ألم ينتقل من أسفل البطن إلى أسفل الظهر.

الانتباذ البطاني الرحمي، الذي هو حالة مرضية حيث ينمو النسيج الرحمي في أماكن أخرى من الجسم، قد يسبب أيضًا آلامًا مشابهة.

إليك أسباب أخرى تفسرالعلاقة بين الدورة الشهرية وألم الظهر:

1- التقلصات العضلية (الطمث)

أثناء الدورة الشهرية، الرحم ينقبض بشكل دوري لإخراج البطانة الرحمية، وهذا يمكن أن يتسبب في شعور المرأة بتقلصات شديدة في منطقة أسفل البطن.

هذه التقلصات قد تؤثر أيضًا على العضلات المحيطة بها، بما في ذلك العضلات في أسفل الظهر، مما يسبب آلام الظهر.

2- التغيرات الهرمونية

في فترة الدورة الشهرية، تتغير مستويات الهرمونات في الجسم، مثل البروستاجلاندين الذي يسبب انقباضات الرحم.

أيضًا، زيادة مستويات الاستروجين قد تؤثر على المفاصل والأنسجة الليفية في الجسم، مما يجعل بعض النساء أكثر عرضة للألم في مناطق مثل الظهر.

التغيرات في مستويات الهرمونات قد تؤدي إلى زيادة الحساسية للألم، بما في ذلك آلام الظهر.

3- احتباس السوائل

التغيرات الهرمونية أيضًا قد تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم أثناء الدورة الشهرية.

احتباس السوائل يمكن أن يؤدي إلى تورم في الأنسجة ويزيد الضغط على المفاصل، بما في ذلك مفاصل العمود الفقري، مما يسبب آلامًا في الظهر.

4- التغيرات في الوضعية (Posture)

التقلصات والألم الناتج عن الدورة الشهرية قد تجعل المرأة تتبنى وضعية غير مريحة أو غير طبيعية أثناء الجلوس أو الوقوف.

يمكن أن تؤدي هذه التغيرات في الوضعية إلى إجهاد العضلات في الظهر، مما يزيد من الشعور بالألم.

5- التوتر والضغط النفسي

التوتر النفسي والضغط العاطفي الذي يصاحب الدورة الشهرية يمكن أن يؤدي إلى توتر في عضلات الظهر.

التوتر الناتج عن الألم أو تقلبات المزاج قد يجعل العضلات في منطقة الظهر مشدودة، مما يزيد من الألم.

نصائح لتخفيف آلام الظهر أثناء الدورة الشهرية:

استخدام الأدوية المسكنة للألم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول غذاء صحي.

شرب الماء.

وضع كمادات دافئة على منطقة الظهر أو أخذ حمام دافئ لتخفيف الألم.

تجنب بعض الأطعمة مثل الكافيين والشوكولاتة.

أعراض آلام الظهر التي لا يجب تجاهلها:

الألم الذي يستمر لأكثر من 10 أيام.

الألم المصحوب بوخز أو خدر في الساقين أو القدمين.

الألم مع ضعف في الساقين أو العمود الفقري.

الألم مع فقدان السيطرة على المثانة.

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