كيف يؤثر تناول البيض على صحة القلب؟

يعتبر البيض مصدرا مهما للعناصر الغذائية المتنوعة، حيث يزود الجسم بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جيدة.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة موناش في ملبورن عن تأثير استهلاك البيض على صحة القلب خاصة لدى كبار السن.

وشارك في الدراسة 8756 بالغا فوق سن السبعين، حيث رصد العلماء العلاقة بين استهلاك البيض والمخاطر الصحية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا البيض بانتظام (6 مرات أسبوعيا) كان لديهم خطر أقل بنسبة 29% للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية (القاتل الصامت)، مقارنة بمن لم يتناولوا البيض أو تناولوه نادرا.

كما تبين أن الأشخاص الذين يتناولون البيض بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة من أي سبب بنسبة 15%، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والبيض غذاء غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن التي تسهم في تعزيز صحة كبار السن، خصوصا أولئك الذين يعانون من تدهور جسدي وحسي مع التقدم في العمر.

كما أظهرت الدراسة أن إضافة البيض إلى النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد في تقليل خطر الوفاة المرتبط بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 44%.

وأشار فريق البحث إلى أن الجمعية الأمريكية للقلب توصي بتناول ما يصل إلى 7 بيضات أسبوعيا للأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية من الكوليسترول، مع أن بعض الدول الأوروبية توصي بتحديد الاستهلاك إلى 3 إلى 4 بيضات أسبوعيا.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول البيض ليس له تأثير كبير على مستويات الكوليسترول في الدم مقارنة بالأطعمة الأخرى، مثل الزبدة واللحوم الدهنية.

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