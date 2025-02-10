من هم الأشخاص الأكثر عرضة للنوبات القلبية؟

أشار طبيب القلب الروسي سيرجي أجابكين أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويعتبر الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر.

لذا، ينصح الرجال الذين لديهم أقارب مصابون بأمراض القلب بالتحقق من صحة قلوبهم وإجراء فحوصات دورية بعد سن الخامسة والثلاثين.

كما يجب على النساء إجراء فحوصات دورية عند ظهور أعراض انقطاع الطمث، حيث تنخفض نسبة هرمون الاستروجين في هذه الفترة، وهو الهرمون الذي يحمي القلب من الأمراض.

كما أوضح الطبيب أن مرضى السكري هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "mail.ru".

كما أن نمط الحياة غير المستقر والضغوطات الحياتية اليومية تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وأيضا السمنة وقلة ممارسة الرياضة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وحذر الطبيب من أن الأشخاص الذين يشعرون بتعب دائم حتى في أوقات الراحة قد يكونوا مصابين بأمراض القلب والشرايين، لذا يجب عليهم مراقبة حالتهم الصحية بعناية واستشارة الطبيب.

كما أن المدخنين هم أكثر عرضة للنوبات القلبية من غيرهم، كما أن الأشخاص الذين يتلقون بعض أنواع العلاجات الهرمونية معرضون لمثل هذه الأخطار أيضا.

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