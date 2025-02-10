3 نصائح ذهبية للتعامل مع الاختناق أثناء تناول الطعام

يعاني معظم الأشخاص من الاختناق أثناء تناول الطعام، ولكن كشفت خبيرة التغذية ألبا كومار حيلة بسيطة قد تساعد على للتعامل من هذا الموقف بفعالية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إجراءات الطوارئ عند الاختناق:

الاتصال الفوري بالطوارئ:

حالة الطوارئ اتصل برقم الطوارئ على الفور، وقم بتشغيل مكبر الصوت في هاتفك حتى تتمكن من الاستماع إلى تعليمات المسعفين والتفاعل معهم دون الحاجة إلى حمل الهاتف.

السعال بقوة:

حاول طرد العائق من مجرى الهواء عبر السعال القوي والمتكرر.

تنفيذ مناورة هيمليك الذاتية:

ضع يدك فوق السرة مباشرة، بحيث يكون إبهامك أسفل القفص الصدري، وشكل قبضة.

استخدم يدك الأخرى للإمساك بالقبضة، ثم اضغط بقوة وسرعة إلى الأعلى، وكرر الحركة حتى يتحرر مجرى الهواء.

بديلا عن ذلك، يمكنك دفع بطنك بقوة على جسم ثابت، مثل ظهر كرسي أو حافة طاولة، لإخراج العائق.

وتوصي الدكتورة بمراجعة الطبيب لاحقا، وقد تتسبب هذه الحركات القوية في حدوث إصابات داخلية، مثل كسور في الأضلاع أو تمزق في الأعضاء.

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