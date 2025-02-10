كيف يؤثر الأرق على القلب ومستويات الكوليسترول؟

كشف طبيب الأعصاب الروسي روسلان إيساييف أن النوم يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية.

وحذر روسلان من الأرق المزمن لأن له عواقب وخيمة على الصحة، وقد يسبب مشكلات في القلب وارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "mail.ru".

وقال:"الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليل هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 60% مقارنة بمن ينامون من 6 إلى 9 ساعات".

وتابع: "المدة المثالية للنوم يوميا تتراوح ما بين 7-8 ساعات، وقد يساعد ذلك على إبطاء شيخوخة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف: "الأرق يمكن أن يحصل بسبب التوتر النفسي، ففي هذه الحالات تفرز الغدة الكظرية كميات أكبر من هرمون الأدرينالين، لكن ارتفاع هذا الهرمون في الدم بشكل مستمر يؤثر على جودة النوم ويزيد من معدلات ضربات القلب وضغط الدم، ويرفع مستويات الكوليسترول، مما يسبب مشكلات صحية خطيرة".

كما أن الأرق المزمن يزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني ويؤثر على صحة الجهاز المناعي في الجسم، ويسبب مشكلات نفسية وعقلية مثل زيادة الغضب، وضعف التركيز، وضعف الذاكرة.

اقرأ أيضا:

تقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.. 6 فواكه تحارب الكوليسترول

يضبط سكر الدم ويمنع أمراض القلب.. عصير سحري يفعل العجب بجسمك

موقف محرج.. سقوط مذيعة على الهواء مباشرة (فيديو)

حديقة حيوان صينية تصبغ الكلاب لتبدو كالنمور لهذا السبب (فيديو)

لن تتخيل سعره.. 10 صور لـ أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي