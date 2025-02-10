كيف يؤثر الشاي الأخضر والقهوة على صحة الدماغ؟

كشفت دراسة يابانية حديثة عن تأثير الشاي الأخضر والقهوة على وظائف الدماغ.

وبالرغم من من أن القهوة تتمتع بفوائد صحية كثيرة، إلا أن الدراسة أوضحت أن الشاي الأخضر يتفوق عليها في مساعدة كبار السن على تقليل خطر الإصابة بالخرف، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

ووجد الباحثون ارتباط بين استهلاك كميات كبيرة من الشاي الأخضر وانخفاض آفات المادة البيضاء في الدماغ، وهي مرتبطة بمرض الخرف الوعائي ومرض ألزهايمر.

وحللت الدراسة التي نشرتها مجلة NPJ Science of Food، بيانات نحو 10 آلاف ياباني مسن شاركوا في دراسة رصدية مستمرة حول الخرف.

وخضع المشاركون لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي وملأوا استبيانات حول عاداتهم الغذائية.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعد "أهم عامل خطر" للإصابة بهذه الآفات، وقد أظهرت دراسات سابقة أن الشاي الأخضر يساعد في خفض ضغط الدم.

ويحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، ما قد يسهم أيضا في تقليل الآثار السلبية على ضغط الدم، وبالتالي، قد يكون له تأثير أكثر إيجابية على صحة الدماغ.

ووجدت دراسة منفصلة حديثة أن شرب القهوة في الصباح قد يكون له فوائد صحية أكبر مقارنة بشربها على مدار اليوم، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.

ويصنع الشاي الأخضر من أوراق وبراعم نبات "كاميليا سينينسيس"، ويحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الكافيين.

ويحتوي كوب الشاي الأخضر عادة على 25-45 ملليجرام من الكافيين.

أما القهوة، التي تصنع من بذور نباتات البن المختلفة، فتحتوي أيضا على مضادات الأكسدة، وقد تصل كمية الكافيين فيها إلى نحو 100 مليجرام لكل كوب، حسب طريقة التحضير.

وأضاف الباحثون أن الدراسة اقتصرت على عادات الشرب لدى اليابانيين، وبالتالي لا يمكن تعميم نتائجها على دول أخرى.

وخلصت الدراسة إلى أن زيادة استهلاك الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض آفات المادة البيضاء في الدماغ. ونظرا لأن هذه الآفات ترتبط بشكل وثيق بالخرف الوعائي ومرض ألزهايمر، تشير النتائج إلى أن شرب الشاي الأخضر، خاصة ثلاث أكواب أو أكثر يوميا، قد يساعد في الوقاية من الخرف.

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