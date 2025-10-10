"مش عاوز".. كيف تتعامل مع رفض الأطفال بخطوات ذكية؟

يرى خبراء نمو الطفل أن رفض الأطفال لتوجيهات الكبار ليس سلوكًا سلبيًا بالضرورة، بل جزء طبيعي من مراحل نموهم. فبينما يسعى الأهل لتعليم أبنائهم التعاون والانضباط، يعبر الأطفال أحيانًا عن رأيهم أو مقاومتهم بطريقتهم الخاصة، وهو ما يعرف بـ"الاحتجاج أثناء التنفيذ"، وفق ما ذكر موقع "سايكولوجي توداي".

وينصح الخبراء بتقديم خيارات محددة للطفل بدلاً من الأوامر المباشرة، إذ يُظهر الأطفال استجابة أفضل عند منحهم فرصة اختيار طريقة تنفيذ المهمة، على سبيل المثال، قد يتجاوب الطفل الرافض لترتيب ألعابه بشكل أفضل عندما يُعرض عليه خياران فقط، مع الحفاظ على هدوء الأهل، ما يعزز شعوره بالاستقلالية ويحقق الهدف المطلوب.

مع تقدم الأطفال في السن، قد يظهر الرفض بصيغ لفظية، مثل وصف المهمة بأنها "غبية" أو الامتناع عن التفاعل. في هذه الحالات، يُوصى بمنح الطفل وقتًا لاستيعاب الطلب، وتقديم دعم متعاطف، والسماح له بالاحتفاظ بكرامته من خلال تنفيذ المهمة بطريقته الخاصة، بحسب الموقع ذاته.

وأوضح الخبراء أن أسباب رفض الأطفال الأكبر سنًا متنوعة، قد تشمل التعب أو القلق أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو صعوبات التعلم، ومع ذلك، ينصح بإتاحة مساحة للتعبير العاطفي دون مواجهة مباشرة، ما يساعد على التعامل مع مشاعر الطفل مع استمرار توجيهه نحو إنجاز المهمة.

وأشار التقرير إلى أن هذا النهج لا يقتصر على الأطفال فقط، بل يمكن أن يستفيد منه البالغون، إذ إن الاعتراف بالمقاومة علنًا مثل قول "لا أريد أن أفعل هذا" أثناء تنفيذ المهمة قد يقلل التوتر ويحفز النفس على الاستمرار.

في نهاية المطاف، يؤكد الخبراء أن تعلم تنفيذ المهام غير المرغوبة مهارة تتطلب تدريبًا وممارسة، وأن السماح بالتعبير عن التردد والاحتجاج أثناء التقدم نحو التنفيذ يخلق بيئة أكثر تعاونًا وصحة، ويقلل الصراعات، ويعزز الامتثال على المدى الطويل.

