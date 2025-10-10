جمال شعبان يحذر من عادة شائعة تؤدي إلى مشكلات في القلب

كتب- أحمد الضبع

في الوقت الذي يركز فيه كثيرون على العوامل التقليدية المسببة لأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، يغفل البعض عن رابط خفي لا يقل خطورة وهو صحة الفم والأسنان.

كما أن العادات اليومية البسيطة مثل إهمال تنظيف الأسنان قد تكون بداية لسلسلة من المشكلات الصحية التي تصل إلى القلب نفسه.

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من إهمال نظافة وصحة الفم والأسنان، مؤكدًا وجود علاقة وثيقة بين أمراض اللثة ومشكلات القلب.

وشدد "شعبان" خلال حلقة جديدة من برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، المذاع عبر قناة "الشمس"، على أن سلامة القلب تبدأ من صحة الفم، مشيرًا إلى أن التطور الكبير في مجال طب الأسنان خلال السنوات الأخيرة أتاح للطبيب القدرة على اكتشاف مؤشرات أولية لأمراض القلب من خلال فحص الفم والأسنان.

ودعا مرضى القلب إلى ضرورة إبلاغ طبيب الأسنان بأي مشكلات صحية يعانون منها، موضحًا أن بعض العلامات التي تظهر في الفم قد تكون مؤشرًا على اضطرابات قلبية كامنة.

وأوضح أن البكتيريا المتراكمة نتيجة التهابات اللثة وتسوس الأسنان يمكن أن تنتقل إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى التهابات في الأوعية الدموية، ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب الخطيرة مثل الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

