هذا ما يحدث لجسمك ومعدتك عند تناول البرتقال.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

تناول البرتقال يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية خاصة في فصل الشتاء، لكن هل تعرف تأثيره على المعدة والأمعاء؟.

وبحسب مواقع كليفيلاند كلينيك، فإن البرتقال يعزز صحتك، ويؤثر على المعدة والأمعاء بعدة طرق، لعل أبرزها تحسين الأيض وعملية التمثيل الغذائي والهضم.

وبفضل فيتامين سي الموجود في البرتقال، فإن هذه الفاكهة تعزز إفراز العصارات الهضمية، وتقلل حدة الالتهابات وتحمي المعدة من الالتهابات والتهيج.

كما يعمل البرتقال على تعزيز الجهاز المناعي، ويمنع الحرقة والحموضة، ويقلل من إفراز أحماض الأمعاء بشكل واضح.

البرتقال يحسن حركة الأمعاء، بسبب الألياف ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك وصعوبات الإخراج.

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