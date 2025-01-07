هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اليقطين- مفاجأة

اليقطين من الخضروات اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف.

في هذا السياق، أشارت الطبيبة الروسية ماريا كالوشينا أخصائية الغدد الصماء إلى أن أبرز ما يميز اليقطين هو احتوائه على فيتامين T (L-كارنيتين)، وهو عنصر غذائي أساسي في عملية حرق الدهون وتحويلها إلى طاقة، وبالتالي، فإن تناول يعزز فقدان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، خاصة في منطقة البطن والأرداف، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ولا يقتصر الأمر على فيتامين T فقط، بل يحتوي أيضاً على فيتامين K الذي يعزز صحة العظام ويقي من هشاشة العظام، وخاصة لدى كبار السن والأطفال، كما يحتوي على نسبة عالية من الزنك الذي يعزز مناعة الجسم ويقلل من مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون الإجهاد)، ما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين المزاج.

فوائد اليقطين للبشرة والشعر

يُسهم استهلاكه أيضا في تحسين مظهر البشرة وزيادة نضارتها، وتعزيز صحة الشعر والتقليل من تساقطه، كما يقوي الأظافر ويمنع تقصفها.

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