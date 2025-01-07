علامة في الفم قد تكشف الإصابة بالصداع

يعاني الكثيرون من الصداع، وتتنوع أسبابه من ارتفاع ضغط الدم إلى الجوع وألم الأسنان، ولكن هل فكرت يوما أن مشكلة في الفك قد تكون سببا رئيسيا لهذا الألم المزعج؟

في هذا الصدد، كشفت الدكتورة فيكتوريا رادكو، طبيبة الأسنان الروسية، إلى أن مشكلات المفصل الفكي الصدغي تؤثر على نسبة كبيرة من البالغين.

وتابعت أن المفصل يؤدي دورا مهما في العديد من وظائف الجسم، مثل المضغ والكلام، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

كيف يسبب المفصل الفكي الصدغي الصداع؟

عندما يعاني المفصل الفكي الصدغي من أي مشكلة، سواء كانت التهابات أو توترا عضليا، فإنه يمكن أن يسبب آلامًا تشع إلى الرأس، هذا يحدث بسبب عدة أسباب:

التوتر العضلي

يؤدي التوتر المفرط في عضلات المضغ إلى ضغط على المفصل والأعصاب المجاورة، ما يسبب الألم.

الالتهابات

تسبب الالتهابات في المفصل تهيجا للأعصاب المحيطة، ما يزيد من الشعور بالألم.

ضعف الدورة الدموية

تسهم مشكلات الفكين في ضعف الدورة الدموية في الرقبة، مما يزيد من الضغط على الهياكل العصبية ويؤدي إلى الصداع.

اضطرابات النوم

يسبب الصداع الناتج عن مشكلات المفصل الفكي الصدغي صعوبة في النوم، وفي الوقت نفسه يؤدي قلة النوم إلى زيادة التوتر العضلي في هذه المنطقة.

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