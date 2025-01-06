بعد انتشاره في الصين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس HMPV

كتب – سيد متولي

تشهد الصين ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس HMPV الجهاز التنفسي، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات، واتخاذ تدابير طارئة، ومخاوف عامة بشأن تفشي المرض، وشهد الفيروس، الذي تم تحديده باسم الفيروس الرئوي البشري (HMPV)، ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة في المقاطعات الشمالية الصينية هذا الشتاء، وخاصة بين الأطفال.

ويأتي تفشي المرض بعد خمس سنوات من تنبيه العالم لأول مرة إلى ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، والذي تحول فيما بعد إلى وباء عالمي أسفر عن وفاة سبعة ملايين شخص، بحسب independent.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لأشخاص يرتدون كمامات في المستشفيات في الصين، وذكرت تقارير محلية أن مشاهد تفشي فيروس HMPV كانت مشابهة لتفشي فيروس كوفيد-19 الأولي.

وتنفذ السلطات الصحية إجراءات طارئة لمراقبة انتشار المرض وإدارته، ومع ذلك، قللت بكين من أهمية هذه التطورات باعتبارها حدثًا سنويًا يحدث في فصل الشتاء.

ما هو HMPV؟

الفيروس الرئوي البشري، أو HMPV، هو فيروس تنفسي يسبب أعراضًا مشابهة لنزلات البرد والأنفلونزا الشائعة، وفي حين أن المرض يكون خفيفًا عادةً، إلا أنه قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة مثل الالتهاب الرئوي، وخاصة عند الرضع وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ولا يعد الفيروس جديدًا، لكنه اكتسب اهتمامًا وسط زيادة في حالات الإصابة، وخاصة بين الأطفال دون سن 14 عامًا في شمال الصين.

تم التعرف على فيروس HMPV لأول مرة في عام 2001، وهو فيروس أحادي السلسلة من الحمض النووي الريبوزي ينتشر من خلال الرذاذ التنفسي أو ملامسة الأسطح الملوثة، وتم التعرف على العدوى سابقًا في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة.

الأعراض

تشمل أعراض المرض، السعال والحمى واحتقان الأنف والتعب وضيق التنفس، مع فترة حضانة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أيام، وعلى عكس كوفيد-19، لا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروسات محدد للفيروس الرئوي البشري؛ ويتضمن العلاج في المقام الأول إدارة الأعراض.

هل يمكن أن ينتشر فيروس HMPV إلى بلدان أخرى؟

أبلغت هونغ كونغ عن بضع حالات من فيروس HMPV. وتراقب الدول المجاورة مثل كمبوديا وتايوان الوضع عن كثب، وأصدرت إدارة مكافحة الأمراض المعدية في كمبوديا تحذيرات بشأن فيروس HMPV، مشيرة إلى تشابهه مع كوفيد-19 والإنفلونزا.

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تايوان إن مخاطر الفيروس أعلى بالنسبة للأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة.

وفي الهند، قال المسؤولون إنه لا داعي للذعر لأن فيروس الجهاز التنفسي البشري "مثل أي فيروس تنفسي آخر".

كيف تنتقل الفيروسات الرئوية البشرية؟

ينتشر فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب به أو من خلال لمس الأشياء الملوثة بالفيروس. على سبيل المثال:

السعال والعطس.

المصافحة، العناق أو التقبيل.

لمس الأسطح أو الأشياء مثل الهواتف أو مقابض الأبواب أو لوحات المفاتيح أو الألعاب.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بالفيروس الرئوي البشري؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس HMPV، ولكنك معرض لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد إذا كنت:

أصغر من 5 سنوات (وخاصة الأطفال الخدج) أو أكبر من 65 سنة.

لديك جهاز مناعي ضعيف (بسبب حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان أو اضطرابات المناعة الذاتية أو من الأدوية التي تقمع جهاز المناعة لديك).

إذا كنت تعاني من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

مضاعفات الفيروس

في بعض الأحيان يسبب فيروس(HMPV) مضاعفات، وقد تكون هذه المضاعفات خطيرة وتتطلب دخولك المستشفى، وتشمل هذه المضاعفات:

التهاب الشعب الهوائية .

التهاب رئوي .

نوبات الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

عدوى الأذن (التهاب الأذن الوسطى) .

كيف يتم علاج الفيروس؟

لا توجد أدوية مضادة للفيروسات تعالج الفيروس، يستطيع معظم الأشخاص إدارة أعراضهم في المنزل حتى يشعروا بتحسن.

إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من مرض شديد، فقد تحتاج إلى دخول المستشفى، هناك، يمكن للأطباء مراقبة حالتك والمساعدة في منع تفاقم مرضك، قد يعالجونك بما يلي:

العلاج بالأكسجين: إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، فقد يمنحك الطبيب أكسجينًا إضافيًا من خلال أنبوب في أنفك أو قناع على وجهك.

السوائل الوريدية: يمكن للسوائل التي يتم توصيلها مباشرة إلى الوريد (IV) أن تبقيك رطبًا.

الكورتيكوستيرويدات: يمكن للستيرويدات أن تقلل الالتهاب وقد تخفف بعض الأعراض.

الوقاية

يمكنك تقليل خطر الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي البشري والأمراض المعدية الأخرى من خلال:

غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، إذا لم تتمكن من استخدام الصابون والماء، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

قم بتغطية أنفك وفمك بمرفقك، وليس بيدك العارية، عند العطس أو السعال.

تجنب التواجد بين الأشخاص الآخرين عندما تكون أنت أو هم مريضين بنزلة برد أو أي أمراض معدية أخرى.

فكر في ارتداء كمامة إذا كنت مريضًا ولا تستطيع تجنب التواجد حول الآخرين.

تجنب لمس وجهك وعينيك وأنفك وفمك.

لا تشارك الطعام أو أدوات الأكل (الشوك، الملاعق، الأكواب) مع الآخرين.

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