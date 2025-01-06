العدو الأول للضغط والقولون.. تناول هذا المشروب يدمر قلبك

كتبت- أسماء مرسي:

القهوة من المشروبات المحببة لدى الكثيرين، ولكن الإفراط في شربها يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، خاصة على الجهاز الهضمي ومستويات ضغط الدم، وفقا لما ورد في موقع "تايمز أوف إنديا".

تأثير القهوة على القولون:

الكافيين الموجود في القهوة يحفز حركة الأمعاء، ما يؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

وأشارت الطبيبة إلى أن الإفراط في استهلاكها يُزيد من تهيج القولون، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.

كما أن القهوة تحفز إنتاج حمض المعدة، ما يسبب الإصابة بحرقة المعدة والارتجاع المريئي.

تأثير القهوة على الضغط:

يؤدي الإكثار من تناول القهوة إلى الضغط على الشرايين، ما يسبب تصلبها وتلفها، وهذا بدوره يحد من تدفق الدم إلى القلب والأعضاء الحيوية الأخرى، ما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

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