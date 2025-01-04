يقوي قلبك.. نوع طعام يحمي الكبد ويحارب أمراض الكلى

كتبت- آلاء نبيل:

البروكلي من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الذي يوفر فوائد مختلفة على صحة الجسم، وتحديدًا على صحة الكبد والكلى والقلب.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، فإن البروكلي يحتوي على مركبات طبيعية مثل السلفورافان، والتي تساعد على تحفيز انزيمات الكبد المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم، كما يعمل على حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة والالتهابات، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الإصابة بالالتهاب المزمنة يمكن أن تؤدي إلى تلف الكلى، لذا لحسن الحظ أن البروكلي له خصائص مضادة للالتهابات، يساعد في تقليل هذا الالتهاب وحماية الكلى، كما يساهم البروكلي في إزالة السموم من الجسم، ما يحمي الكلى من العبء الزائد.

وأوضح "القيعي" أن الألياف الموجودة في البروكلي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الكلي والضار في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يساعد البوتاسيوم الموجود في البروكلي على تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ك، الذي يلعب دورًا هامًا في منع جلطات الدم.

ويتراوح سعر كيلو البروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا جملة، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

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