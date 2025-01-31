ماذا يحدث لجسمك عند تناول معلقتين من العسل على الريق.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تناول معلقتين من عسل النحل على الريق قد يكون له فوائد صحية متعددة على الجسم، وهناك فوائد محتملة يمكن أن تحدث عند تناول العسل في الصباح الباكر.

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة زرئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول العسل النحل على الريق يعزز من صحة المناعة لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة والحماية من الأمراض مثل مشكلات الإمساك الصباحي.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراي" أن العسل النحل يحسن من عملية الهضم وينظم من حركة الأمعاء، ما يساهم في تقليل مشكلات الإمساك، ويسهل من هضم الطعام بشكل سريع.

وأكدت أن العسل النحل يساعد على زيادة الطاقة، لأنه يحتوي على سكريات طبيعية (الجلوكوز والفركتوز) التي يمكن أن توفر طاقة سريعة وطبيعية للجسم، مما يجعل الجسم نشيط في بداية اليوم.

وقدمت عدة فوائد أخرى للعسل النحل تتمثل فيما يلي:

تحسين صحة الجلد.

تحسين صحة البشرة.

مضاد للالتهابات والجفاف وحبوب الشباب.

مصدر طبيعي للطاقة.

تحسين حساسية الأنسولين.

التخفيف من السعال.

تحسين وظائف القلب.

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