تسبب في وفاة الفنان حسن مظهر.. أعراض تكشف مرض MS

كتب- أحمد الضبع:

توفي الفنان حسن مظهر، الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 44 عامًا، بعد صراع مع مرض التصلب المتعدد (MS)، وهو أحد أكثر أمراض الجهاز العصبي المركزي شيوعًا، إذ يؤثر على أكثر من 2.3 مليون شخص حول العالم، وفقًا للاتحاد الدولي لمرض التصلب المتعدد.

وكشف أحمد عبد العاطي خال الفنان حسن مظهر، سبب وفاة الفنان الراحل، مشيرًا إلى أنّه كان يعاني من مرض التصلب المتعدد (MS)، ورغم محاولة الأسرة البحث عن علاج له إلا أنّ كل المحاولات باءت بالفشل وتوفى متأثرًا بالمرض.

وأوضح "عبد العاطي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الأسرة حصلت على قرار علاج لحسن مظهر على نفقة الدولة لكن المرض كان قويًا، لافتا إلى أن الراحل كان متسامحًا مع نفسه ومحبوبًا من الجميع.

ما هو مرض التصلب المتعدد (MS)؟

يعد التصلب المتعدد اضطرابًا مناعيًا ذاتيًا يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، إذ يهاجم الجهاز المناعي الغلاف الواقي للأعصاب، ما يسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم، ويؤدي بمرور الوقت إلى تلف دائم في الأعصاب.

أبرز أعراض مرض التصلب المتعدد

وبحسب موقع "moneycontrol" فإنّ هناك مجموعة من الأعراض الرئيسية والعلامات المبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد (MS)، والتي تساعد في التشخيص المبكر، وتشمل:

التعب الشديد

الإرهاق أحد الأعراض الأولية الشائعة للمرض، حيث يشعر المصاب بإجهاد مفرط يتجاوز النعاس العادي، ما يؤثر على قدرته على أداء المهام اليومية.

اضطرابات المشي

قد يكون ضعف الحركة من العلامات المبكرة للمرض، حيث يظهر على شكل ثقل في القدم، جرّ أثناء المشي، عدم استقرار، أو ضعف في الأطراف، وذلك يؤثر على القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

التنميل والوخز

الإحساس بالخدر أو الوخز في مناطق مثل الوجه، الذراعين، الساقين، أو الأصابع من الأعراض الشائعة، وقد تختلف شدته من وقت لآخر.

مشكلات الرؤية

تشمل الأعراض البصرية الرؤية الضبابية أو المزدوجة، فقدان جزئي أو كلي للرؤية في إحدى العينين، وألم أثناء تحريك العين، ما يشير إلى تأثير المرض على العصب البصري.

الدوخة وعدم الاتزان

يشكو العديد من المرضى من ضعف التوازن والدوار المستمر، الأمر الذي يجعل أداء الأنشطة اليومية أكثر صعوبة.

التغيرات الإدراكية

تظهر أعراض مثل ضعف التركيز، مشكلات في الذاكرة، وتراجع الانتباه، ويؤثر على الأداء الذهني والوظائف الإدراكية.

التعرف المبكر على هذه الأعراض يساعد في التدخل العلاجي المبكر، ويساهم في تقليل تأثير المرض وتحسين جودة الحياة للمصابين.

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