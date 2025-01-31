سلاح طبيعي للسيطرة على السكر.. أطعمة تقوي قلبك

كتبت- آلاء نبيل:

توجد بعض التوابل الطبيعية التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتقي من ارتفاعه، ورغم فوائدها الكثيرة، يجهل البعض أبرز هذه الأنواع.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بعض التوابل الغنية بمضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الخلايا من التلف، كما تساعد في الحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة.

وأضاف "القيعي" في تصريح لـ"ـمصراوي" أنّ هذه التوابل تعمل أيضًا كمضادات للالتهابات، ما يقلل من الالتهابات المزمنة المرتبطة بمرض السكري.

وأردف أن بعض هذه التوابل تحسن استجابة الجسم للأنسولين، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن أبرز التوابل التي تسيطر على السكر تشمل ما يلي:

1- القرفة

تعتبر القرفة من أشهر التوابل المستخدمة لتنظيم السكر، فهي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستوى السكر في الدم، خاصة بعد الوجبات.

2- الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري.

3- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستوى السكر في الدم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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