لن تصدق تأثير طاجن العكاوي على الكبد والقلب.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

طاجن العكاوي هو أحد الأطباق الشعبية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، إلا أن له آثارًا إيجابية وسلبية على الصحة، خاصة فيما يتعلق بالقلب والكبد.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن العكاوي يحتوي على كمية جيدة من البروتين الضروري لبناء وإصلاح الأنسجة، كما أنه غني بالحديد ما يساعد في الوقاية من فقر الدم، كما يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات ب والزنك، التي تساهم في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

وأضاف "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة على القلب والكبد نتيجة تناول العكاوي، إذ يسبب ارتفاعًا في مستويات الكوليسترولن، لأن طهيها باستخدام كميات كبيرة من الدهون المشبعة مثل الزبدة أو السمن يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن العكاوي تساهم في ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة وبشكل منتظم، نظرًا لأنها تحتوي على الملح، كما أنها تزيد من عبء العمل على الكبد، خاصة إذا كان الطاجن يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والبروتينات، مما قد يسبب تلفًا للكبد على المدى البعيد.

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