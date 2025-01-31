لا تتناول وجبة العشاء بعد 8 مساء.. هذا ما تفعله بجسمك

كتبت- أسماء مرسي:

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل من العادات الشائعة الخاطئة لدى الكثيرين، خاصة بعد يوم طويل، ولكن هل تساءلت يوما عن تأثير هذه العادة على صحتك؟

فيما يلي، إليك تأثير تناول الطعام بعد الساعة 8 مساء على صحتك، وفقا لموقع "health".

اضطرابات الجهاز الهضمي

مع حلول المساء، يبدأ معدل التمثيل الغذائي في الجسم بالتباطؤ استعدادا للنوم، لذا، تناول الطعام في وقت متأخر، يضع عبئا إضافيا على الجهاز الهضمم، وهذا بدوره يؤدي إلى صعوبة الهضم والشعور بالانتفاخ، فضلا عن، حرقة المعدة وزيادة خطر الإصابة بارتجاع المريء.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

يصبح هرمون الأنسولين أقل فعالية في الاستجابة للوجبات المتأخرة، هذا يعني أن الجسم قد يواجه صعوبة في معالجة السكريات الموجودة في الطعام، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

اضطراب النوم

تناول وجبة دسمة أو حتى وجبة خفيفة قبل النوم مباشرة يزعج عملية الهضم، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والاستيقاظ المتكرر خلال الليل، بالإضافة إلى، ارتفاع حموضة المعدة وصعوبة التنفس، ما يجعل من الصعب الحصول على نوم هانئ.

زيادة الوزن

من أكثر الآثار السلبية لتناول الطعام في وقت متأخر من الليل هي زيادة الوزن، نظرا لاحتواء الوجبات على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.

امتصاص العناصر الغذائية

بالإضافة إلى زيادة الوزن، قد يؤثر تناول الطعام في وقت متأخر على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

ففي أثناء الليل، تختلف عملية الهضم وتكون أقل كفاءة مقارنة بالنهار، ما يعني أن الجسم قد لا يستفيد بشكل كامل من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام الذي نتناوله قبل النوم.

التغذية والوقاية والصحة

أشارت دراسة نشرت في مجلة " التغذية والوقاية والصحة" إلى أن ترك فجوة زمنية قدرها ساعتين بين العشاء والوجبة الأخيرة قبل النوم هو أمر مثالي يساعد الجسم على هضم الطعام بشكل أفضل، ما يقلل من فرص حدوث اضطرابات في النوم مثل الحموضة أو عسر الهضم.

بالإضافة إلى، تُسهم هذه في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الأيض، ما يقي من العديد من الأمراض المزمنة.

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