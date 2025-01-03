الجوع ليلًا في الشتاء.. 5 نصائح سحرية للتغلب عليه

كتب – سيد متولي

في فصل الشتاء يشعر العديد من الأشخاص بالجوع في ساعات الليل المتأخرة، مع الطقس البارد، لكن هل تعرف طرق التغلب على هذا الأمر الذي قد يضر باالصحة؟.

وبحسب موقع هيلث، إليك 5 نصائح سحرية للتغلب على الشعور بالجوع ليلًا في ليالي الشتاء.

- تناول شاي الأعشاب

يمكن لتناول كوب واحد من شاي الأعشاب الصحي دون سكر أن يخلصك من الشعور بالرغبة في تناول الطعام.

- اغسل أسنانك

غسل الأسنان ليلا يمكن أن يعزز فرص الإقلال من الرغبة في تناول الطعام بشكل تدريجي.

- تجنب الوجبات السريعة

تجنب الوجبات السريعة في الليل أمر مهم جدا للتغلب على الشعور بالرغبة في تناول الطعام.

- نظم وجباتك

تنظيم وجباتك على مدار اليوم، مهم جدا لعدم الشعور بالجوع في ليالي الشتاء والطقس البارد.

- اشرب المياه على مدار اليوم

تناول المياه على مدار اليوم مهم للتغلب على الشعور بالجوع ليلا، إذ يساعدك على الترطيب الفوري.

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