تحارب الكوليسترول.. أطعمة تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

كتب – سيد متولي

تناول ثلاث وجبات خفيفة لذيذة قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويعتبر ارتفاع الكوليسترول مشكلة كبيرة، وتحدث عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تُعرف باسم الكوليسترول، ورغم أن هذا قد لا يسبب أي مشاكل في البداية، إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن يتراكم ما يؤدي إلى الانسدادات ويسبب تصلب الشرايين وتضييقها، وهذا يجعله عامل خطر رئيسي للحالات الطبية الطارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعلى الرغم من وجود العديد من الأشياء التي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن النظام الغذائي هو أحد الأسباب الرئيسية - حيث تعد الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل الزبدة والجبن واللحوم الدهنية والشوكولاتة، من بين الأسوأ.

وهناك أيضًا أطعمة لها تأثير معاكس، حيث توصي الهيئات الصحية بتناول المزيد منها في نظامك الغذائي، وتشمل هذه الأطعمة المكسرات والبذور والفواكه.

المكسرات

قد يكون تناول المكسرات بانتظام من الطرق التي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم صحية، يقترح الخبراء في عيادة مايو في الولايات المتحدة أن تناول حفنة منها يوميًا قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من المحتوى العالي من السعرات الحرارية في المكسرات.

وقال الباحثون إن اللوز والمكسرات الأخرى يمكن أن تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وقد أظهرت الدراسات أن الجوز، الذي يحتوي على دهون أوميجا 3، قد يساعد في حماية القلب وخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب.

"تحتوي جميع المكسرات على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك فإن إضافة حفنة منها إلى السلطة أو تناولها كوجبة خفيفة سوف تفي بالغرض."

وقد تم دعم ذلك من خلال دراسة نشرت في مجلة Nutrients في عام 2023، ووجد التحليل التلوي لـ 19 مراجعة وتجربة أن تناول المكسرات يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول الكلي و"الضار".

واستنتج مؤلفو الدراسة: "لقد تم الإبلاغ عن تأثير مفيد ثابت لمعظم المكسرات، وخاصة المكسرات الكاملة والمكسرات الشجرية، بما في ذلك الجوز واللوز والكاجو والفول السوداني والفستق، عبر التحليلات التلوية في تقليل الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية".

ومع ذلك، لم يتم العثور على أي تأثيرات على كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول "الجيد").

البذور

غالبًا ما يتم إدراج البذور جنبًا إلى جنب مع المكسرات كوجبة خفيفة صحية للقلب، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان والدهون غير المشبعة، أوصت أخصائية التغذية إميلي شميت بإضافتها إلى نظامك الغذائي.

وقالت: "البذور لها وظيفتان، ليس فقط لأنها تحتوي على الألياف، بل لأنها تحتوي أيضًا على دهون غير مشبعة"، ومن أمثلة البذور المفيدة للقلب بذور الشيا والكتان واليقطين وعباد الشمس.

وقد بحثت دراسة نشرت في المجلة الآسيوية للبحوث الدوائية والسريرية في تأثير بذور عباد الشمس على الكوليسترول، وتم تقسيم 60 مريضًا إلى مجموعتين - تناولت إحداهما جرامين من بذور عباد الشمس يوميًا لمدة ستة أشهر، بينما لم تتناول الأخرى ذلك.

وأظهر المرضى في مجموعة بذور عباد الشمس "اختلافًا كبيرًا وسريعًا" في مستويات الكوليسترول لديهم مقارنة بمجموعة التحكم، وقال الفريق: "خلصت الدراسة التي أجريت إلى أن بذور عباد الشمس يمكن استخدامها كمساعد في علاج مستويات الكوليسترول المرتفعة والبروتين الدهني منخفض الكثافة [الكوليسترول السيئ] في مصل الدم والتي قد تؤدي بخلاف ذلك إلى اضطرابات قلبية مختلفة (كبرى وصغرى)".

الفاكهة

نحن نعلم جميعًا أنه ينبغي لنا تناول خمس فواكه وخضروات يوميًا، ولكننا قد لا ندرك التأثير الذي قد يحدثه ذلك على مستوى الكوليسترول في أجسامنا. تقول مؤسسة Heart UK : "تحتوي الفواكه والخضراوات أيضًا على نسبة عالية من الألياف، ويمكن لبعض أنواع الألياف أن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، فهي تمنع امتصاص بعض الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم.

"تحتوي البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس على نسبة عالية من هذا النوع من الألياف، كما تعد البطاطا الحلوة والباذنجان والبامية والبروكلي والتفاح والفراولة والخوخ من الخيارات الجيدة أيضًا."

وتوصلت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن أكثر من 4400 مشارك ممن تناولوا المزيد من الفاكهة والخضروات كان لديهم مستويات أقل من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

اقرأ أيضًا:

3 مشروبات سحرية لتنظيف الكلى من السموم.. اكتشفها الآن

في موسمه.. نوع من الخضار لا غنى عنه يحمي صحتك ويقيك الأمراض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟.. 10 مفاجآت غير متوقعة

أغرب 5 دورات مياه في العالم.. بعضها مصنوع من الذهب

احذر تناول الطماطم على الريق.. 5 أسباب تدفعك لتجنبها