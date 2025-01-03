عدوك في مطبخك.. طعام يدمر الجهاز الهضمي ويهدد البنكرياس والكبد

كتبت- نرمين ضيف الله:

"المسبكات" أو الأطعمة المقلية بصفة عامة من أبرز الأطعمة التي تعتبر "عدو الكبد" والجهاز الهضمي.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن المأكولات المقلية مثل البطاطس والدجاج المقلي والوجبات السريعة، تحتوي على نسبة عالية من المواد التي تضر الوقت.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن المسبكات تضر بالجهاز الهضمي والإفراط في تناولها يضر الكبد ويتلف البنكرياس، ما يؤثر بشكل كبير عليه.

وأكدت أن المسبكات من الأطعمة التي تسبب ارتفاع مضاعف في الكوليسترول الضار، ما يعرض الأوعية الدموية للضرر بشكل سيء، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ونصحت بتناول الأطعمة الصحية والخضروات الورقية، وعدم تناول الأطعمة المسبكة الغنية بالزيوت والدهون التي تضر بصحة الجهاز الهضمي والجسم بصفة عامة.

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