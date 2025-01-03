يجهلها الكثيرون.. 7 علامات صامتة للذبحة الصدرية عليك الانتباه لها

كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر الذبحة الصدرية من الأمراض القلبية الشائعة، والتي عادة ما ترتبط بألم حاد في الصدر، ومع ذلك، هناك العديد من الحالات التي يعاني فيها الأشخاص ما يُسمى بـ"الذبحة الصدرية الصامتة"، إذ تكون الأعراض خفيفة، ما يجعل تشخيصها صعبًا.

وبحسب ما ذكره موقعي WebMD وMayo Clinic، إليك أبرز الأعراض الصامتة للذبحة الصدرية.

ما هي الذبحة الصدرية الصامتة؟

الذبحة الصدرية الصامتة هي حالة طبية تحدث عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الأكسجين، ولكن دون ظهور الأعراض التقليدية للذبحة الصدرية مثل الألم الشديد في الصدر، قد يكون الألم خفيفًا جدًا أو يشعر المريض بضيق أو انزعاج في الصدر، أو لا يشعر بأي ألم على الإطلاق.

العلامات الصامتة للذبحة الصدرية

1- الشعور بالإرهاق الشديد بشكل غير عادي، حتى عند القيام بأقل مجهود.

2- صعوبة في التنفس، خاصة عند بذل مجهود حتى إذا كان بسيط.

3- الشعور بالدوار خاصة عند الوقوف فجأة.

4- المعاناة من الألم في أجزاء أخرى من الجسم ومنها الذراعين، الكتفين، الرقبة، الفك، أو الظهر.

5- الشعور بالحرقة أو الانزعاج في المعدة، والمعاناة من عسر الهضم.

6- السعال الجاف المستمر دون وجود سبب واضح.

7- التعرق الزائد خاصة في الأيدي والقدمين.

أهمية اكتشاف الذبحة الصدرية الصامتة

تجاهل علامات الذبحة الصدرية الصامتة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل النوبة القلبية أو قصور القلب لذلك، من المهم جدًا الانتباه إلى هذه الأعراض والتواصل مع الطبيب المختص.

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