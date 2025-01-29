احذر.. أطعمة تدمر الكلى في الخفاء وتسبب أمراض القلب

كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورا مهما في الحفاظ على صحة الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الكلى، ويجهل العديد أن هناك بعض الأطعمة التي تؤثر سلبًا على وظائف الكلى و تدمرها على المدى البعيد.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأطعمة المضرة لصحة الكلى، التي ينصح صخبراء التغذية بتجنبها خاصة للحالات التي تعاني من خلل في وظائف الكلى، وذلك وفقًا لما ذكره موقعي "Healthline" و"Medical News Today".

1- الإفراط في الأطعمة الغنية بالصوديوم:

تعمل الأطعمة التي تحتوي على أملاح على حبس الماء، وزيادة الصوديوم في الجسم، ما يسبب ضغط على الكلى، كما أنه تفاقم مشاكل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ومنها:

- الأطعمة المصنعة، مثل اللحوم المعلبة، والوجبات السريعة، والأطعمة المجمدة، والبطاطس، والبسكويت المملح.

- المخللات، الزيتون المخلل، الخيار المخلل، وغيرها.

- الصلصات الجاهزة، مثل صلصة الصويا، والكاتشب، والمايونيز.

2- الإفراط في الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

يواجه الكلى صعوبة في طرد البوتاسيوم الزائد من الجسم، ما يؤدي إلى اختلال التوازن الكهربائي.

ومنها:

- الموز، على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يكون ضارًا لمرضى الكلى.

- البرتقال، غني بالبوتاسيوم وفيتامين سي، ولكن يجب تناوله باعتدال.

- البطاطا، خاصة البطاطا المخبوزة أو المقلية.

- السبانخ، تحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم.

3- الإفراط في الأطعمة الغنية بالفسفور:

تراكم الفوسفور في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة العبء على الكلى والإصابة بالتلف على المدى البعيد، كما أن تلف العظام وتصلب الشرايين.

ومنها:

المشروبات الغازية.

اللحوم الحمراء، خاصة اللحوم المصنعة.

البقوليات، الفول، الحمص، العدس.

المكسرات، اللوز، الجوز، الكاجو.

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