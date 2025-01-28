احذر.. 5 علامات في العين قد تكشف الإصابة بالسرطان

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي تظهر في العين أن تكشف عن الإصابة بمرض خطير وهو السرطان، لذا من المهم التعرف عليهات سريعا لتجنب المضاعفات.

وبحسب ديلي ميل، هناك 5 علامات في العين قد تكشف الإصابة بالسرطان، وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وتتمثل في:

عدم وضوح الرؤية

عدم وضوح الرؤية أو التغيرات في البصر ومشكلات التركيز، قد تكون علامات على السرطان.

بقع داكنة على القزحية

البقع المتضخمة على الجزء الملون من عينك، قد تكشف مشكلة خطيرة وهي االسرطان.

وجود كتل حول العين

احذر تجاهل التورم المستمر أو ظهور كتل حول العين، لأنه قد يكشف السرطان.

الاحمرار المستمر

الاحمرار المستمر على الرغم من العلاجات، يستدعي استشارة أخصائي طبي.

فقدان الرؤية الطرفية

التضييق التدريجي لمجال الرؤية لديك قد يكشف عن حالة خطيرة تتمثل في سرطان العين.

نصيحة مهمة

توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بإجراء فحص للعين كل عامين، أو مرة واحدة في السنة إذا كنت معرضا لخطر متزايد.

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