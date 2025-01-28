يقي من أمراض القلب ويقوي الكبد.. طعام يخفض ضغط الدم

كتبت- شيماء مرسي

البنجر من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، والتي تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة الجسم، وعندما يتعلق الأمر بصحة القلب والكبد، فإن لعصير البنجر فوائد عديدة قد تفاجئك، وفق ما كشف موقع "medicalnewstoday".

عصير البنجر وأمراض القلب

شرب عصير البنجر قد يسهم في تحسين صحة القلب وتوسيع وارتخاء الأوعية الدموية، وذلك بفضل احتوائه على النترات.

عصير البنجر والكبد

يحتوي عصير الشمندر على مضادات الأكسدة وفيتامين أ وب6، والحديد، ما يساعد على حماية الكبد من الالتهابات وزيادة قدرته على إزالة السموم من الجسم.

فوائد أخرى لـ عصير البنجر:

-خفض ضغط الدم.

-مضاد للالتهابات.

-تقوية المناعة.

-تحسين صحة البشرة

-تعزيز الذاكرة.

-فقدان الوزن.

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