بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. أفضل 5 بدائل لـ البروتين

كتب – سيد متولي

ارتفع متوسط أسعار الدواجن، خلال تعاملات أمس الاثنين، مقارنة بأسعار الأحد، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن أمس في الأسواق إلى 110.31 جنيه، بزيادة 1.51 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ من 97.27 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.34 جنيه بحد أقصى.

وبعد ارتفاع أسعار الدواجن، إليك أفضل بدائل البروتين، بحسب ما جاء في موقع هيلث لاين الطبي.

الفول الأخضر

الفول الأخضر الطازج وجبة خفيفة لذيذة ويقدم كإضافة رائعة لوجبات مثل السلطات ، ويمكن لكوب واحد من الفول المقشر أن يوفر 18 جرامًا من البروتين، ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم .

زبدة الفول السوداني الطبيعية

توفر زبدة الفول السوداني قدر كبيرمن البروتين، لكن يجب تناولها باعتدال لجني الفوائد.

المكسرات

تحتوي على نسبة عالية من البروتين، رغم أنها لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية، لكن اللوز يوفر الألياف والأحماض غير المشبعة وفيتامين "ه" والكالسيوم.

الشوفان

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من البروتين، إذ يحتوي نصف كوب من الشوفان الخام على 10 جرامات من البروتين.

الجبن القريش

الجبن القريش طعام منخفض الدهون ويحتوي على الكثير من البروتين والكالسيوم.

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