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5 فوائد مذهلة لتناول الطعام ببطء

11:00 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

تعبيرية

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يعتاد العديد من الأشخاص على مضغ الطعام بسرعة، دون وعي منهم بالمضاعفات الصحية لهذا الأمر.

ولتناول الطعام ببطء فوائد عديدة، نذكرها لكم وفقا لما ورد في موقع "Times of India".

تحسين الهضم

يساعد مضغ الطعام جيدا وتناوله ببطء الجسم على هضمه بشكل أكثر كفاءة، حيث يساعد اللعاب على تكسير الطعام إلى جزيئات أصغر، ما يسهل على الجهاز الهضمي امتصاص العناصر الغذائية.

تعزيز الشعور بالشبع

الدماغ يحتاج إلى وقت ليتلقى الإشارات من المعدة بأنك قد تناولت ما يكفي من الطعام، عندما تأكل ببطء، فإنك تمنح دماغك الوقت الكافي لتسجيل الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول المزيد.

تناول الطعام بوعي

تساعد هذه العادة أيضا على الشعور بنكهات وملمس ورائحة الطعام بشكل أفضل، ما يحول وجبات الطعام إلى تجربة ممتعة.

اختيارات غذائية أفضل

عندما تأكل ببطء، فإنك تمنح نفسك الوقت للتفكير في الخيارات الغذائية المتاحة، بدلاً من تناول أي شيء أمامك، يمكنك اختيار الأطعمة المغذية والصحية.

إنقاص الوزن

من فوائد تناول الطعام ببطء أيضًا أنه يساعد على إنقاص الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي، وتناول كميات أقل من الطعام.

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