البروتين من الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها لصحة الجسم، وخاصة لمن يسعون إلى خسارة الوزن.

ومن بين المصادر الغنية بالبروتين التي يتناولها الكثيرون البيض، ولكن، هل يجب عند اختيار البيض للتخلص من الوزن الزائد تناول البيضة كاملة أم تكتفي بالبياض فقط؟

البيض الكامل

غني بالبروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى، الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ ود وفيتامينات ب والحديد والفوسفور، كما يحتوي على دهون صحية، مثل الأوميجا 3، التي تعزز صحة القلب والدماغ، وفقا لموقع " Times of India".

بياض البيض

يتكون البيض بشكل أساسي من بياض وصفار، ويعتبر بياض البيض مصدرا ممتازاً للبروتين النقي، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليل جدا من الدهون والسعرات الحرارية، ما يجعله خياراً مثالياً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية أو الذين يرغبون في زيادة كتلة العضلات.

البيض الكامل أم البياض فقط.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟



البروتين

يحتوي البيض الكامل على كمية أكبر من البروتين مقارنة ببياض البيض، ولكن كلاهما يعتبر مصدرا جيدا لهذا العنصر الغذائي المهم.

الفيتامينات والمعادن

يوفر البيض الكامل نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن مقارنة ببياض البيض، مثل فيتامين أ ود.

الدهون

يحتوي صفار البيض على الدهون الصحية، مثل الأوميجا 3، والتي تؤدي دورا مهما في صحة القلب والدماغ.

السعرات الحرارية

يحتوي بياض البيض على سعرات حرارية أقل بكثير من البيض الكامل، ما يجعله خيارا أفضل للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية.

لذا، فإن البيض الكامل هو الخيار الأمثل لمن يبحثون عن غذاء متكامل يوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

بينما البياض مناسبا للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية أو الذين يرغبون في زيادة كتلة العضلات.

اقرأ أيضا:

صديق للكبد والكلى.. طعام يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول

قد تظهر قبل النوم... احذر علامات تحذيرية لارتفاع السكر للسماء

احذر.. خطر صادم على الكلى والقلب بسبب تناول هذا النوع من الطعام

يحارب الكوليسترول والسكري.. طعام يقوي المناعة ويطهر الكبد

مشروب الملايين.. هذا ما يحدث للسكر والقلب عند تناول الشاي