3 أمراض تسبب انتفاخ العينين- لا تتجاهلها

الانتفاخات تحت العين مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، وتؤثر بشكل كبير على المظهر العام للوجه.

وفي هذا الصدد، أشار طبيب العيون الروسي فيكتور ليشين إلى أن ظهور الانتفاخات تحت العين بشكل مفاجئ قد يكون دليلا على إصابتك ببعض الأمراض، وفقا لموقع "mail" الروسي.

وأضاف أن هناك بعض الأسباب الطبية الأخرى للانتفاخات تحت العين، عند الإصابة بأمراض الكلى، تفشل الكلى في طرد السوائل الزائدة من الجسم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل وتراكمها في الأنسجة، بما في ذلك منطقة تحت العينين.

وتابع: "يؤدي ضعف وظيفة القلب إلى صعوبة في ضخ الدم بشكل فعال، ما يسبب تراكم السوائل في الأنسجة وتسبب الانتفاخات.

كما أشارت الطبيبة الروسية ألكسندرا فيلييفا إلى أن أحد الأسباب الأكثر شيوعا للانتفاخ تحت العين هو احتباس الماء في الأنسجة، وقد يحدث هذا الأمر عند الإفراط بتناول الملح أو شرب الكحول أو شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم.

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