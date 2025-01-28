احذر.. العدسات اللاصقة تهدد صحتك في هذه الحالات

تعتبر العدسات اللاصقة بديلا جذابا للنظارات التقليدية، حيث توفر راحة ومرونة أكبر في العديد من الأنشطة، ومع ذلك، فإنها ليست مناسبة للجميع.

وهناك مجموعة من الحالات الصحية والعوامل التي قد تجعل استخدام العدسات اللاصقة غير ملائم أو حتى ضارا بالعين، وفقا لما ذكرته الطبيبة الروسية سفيتلانا ميرجورودسكايا أخصائية طب وجراحة العيون.

التهابات العيون

تشكل التهابات العيون، مثل التهاب الملتحمة والقرنية والجفن، أحد أهم موانع استخدام العدسات اللاصقة، فوجود أي التهاب في العين يمكن أن يتفاقم بارتداء العدسات، ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض وتأخر الشفاء، لذلك، من الضروري علاج الالتهاب بشكل كامل قبل التفكير في استخدام العدسات، وفقا لصحيفة "إزفستيا" الروسية.

السمات التشريحية للعين

تؤدي السمات التشريحية للعين دورا مهما في تحديد مدى ملاءمة العدسات اللاصقة، فبعض الحالات مثل تدلي الجفن، والحول الشديد، وشكل القرنية غير المنتظم، قد تجعل ارتداء العدسات صعباً أو غير مريح، كما أن الإصابة بأمراض القرنية، مثل القرنية المخروطية، قد تستدعي تجنب استخدام العدسات.

اضطرابات إنتاج الدموع

يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في إنتاج الدموع، مثل متلازمة جفاف العين أو زيادة إفراز الدموع، كما أن الأشخاص الذين يعانون من خلل في وظائف غدة ميبوميوس (غدة الجفن) قد يواجهون صعوبة في تحمل العدسات.

الأمراض المزمنة

بعض الأمراض المزمنة، مثل السكري والربو والسل وفيروس نقص المناعة البشرية، قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات عند استخدام العدسات اللاصقة، كما أن الاضطرابات النفسية التي تؤدي إلى عدم الالتزام بنظافة العدسات قد تزيد من خطر الإصابة بالتهابات.

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