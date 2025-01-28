8 عادات شائعة تسبب اضطرابات النوم

يعاني الكثيرون من اضطرابات النوم، تسبب الشعور بالانزعاج وعدم الراحة.

وهناك بعض العادات اليومية الخاطئة التي يفعلها كثيرون تسبب اضطرابات النوم، وفقا لموقع "هيلث لاين".

الضوء

يعد ضوء الشمس من أهم العوامل التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ، فالتعرض لأشعة الشمس الطبيعية صباحا يحفز الدماغ على الشعور باليقظة، بينما يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن الشعور بالنعاس.

كما أن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم يُبطيء إنتاج الميلاتونين ويؤخر وقت النوم.

القيلولة

القيلولة القصيرة خلال النهار قد تساعد على زيادة الانتباه والتركيز، ولكن الإفراط فيها أو تأخير وقتها قد يعيق النوم ليلا.

النظام الغذائي

ما نتناوله من طعام يؤثر بشكل كبير على جودة النوم، الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف والفواكه والخضروات، والفقيرة بالدهون المشبعة والسكر المضاف، ترتبط بجودة نوم أفضل.

كما ينصح بتناول العشاء قبل ساعتين على الأقل من وقت النوم لتجنب الشعور بالثقل والحرقة.

عادات الفراش

يساعد بدء اليوم بترتيب السرير على وضع الدماغ في تحسين الحالة المزاجية ودعم صحة الدماغ، ومن المرجح أن يكون له تأثير الدومينو على اليوم بالكامل، وينتقل مباشرة إلى روتين المساء.

قائمة المهام

تدوين قائمة بالمهام التي يجب القيام بها قبل النوم يساعد على تفريغ العقل من الأفكار المشتتة والقلق، ما يسهل عملية الاسترخاء والنوم.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة في الصباح أو بعد الظهر تساهم في الشعور بالنعاس في وقت مبكر من المساء، بينما ممارستها في المساء قد تؤخر الساعة البيولوجية للجسم.

الألعاب الذهنية

قبل النوم، تجنب الأنشطة التي تحفز العقل مثل حل المشكلات أو الدخول في نقاشات حادة، بدلاً من ذلك، يمكنك الاسترخاء من خلال الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو قراءة كتاب ممتع.

التدخين والقهوة

يؤثر التدخين والقهوة سلباً على جودة النوم، حيث يحتويان على مواد منبهة تزيد من اليقظة وتمنع الجسم من الاسترخاء، لذلك ينصح بتجنب التدخين وشرب القهوة قبل النوم بعدة ساعات.

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