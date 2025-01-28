رياضة فعالة للتخلص من آلام الظهر المزمنة

- د ب أ

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة رياضة "تشي جونج" تسهم بشكل فعال في تخفيف هذا النوع من الآلام.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة "تمريض إدارة الألم"، فقد أظهر المشاركون الذين مارسوا تمارين "تشي جونج" لمدة ثمانية أسابيع تحسنا ملحوظا في آلام ظهرهم، بالإضافة إلى تحسن في نوعية نومهم.

ما هي "تشي جونج"؟

هي ممارسة صينية قديمة تجمع بين الحركة البطيئة والمتدفقة، والتنفس العميق، والتأمل.

وهي تهدف إلى تحسين تدفق الطاقة الحيوية (تشي) في الجسم، ما يعزز الصحة العامة والعافية.

كيف تعمل "تشي جونج" على تخفيف آلام الظهر؟

تساعد حركات "تشي جونج" على تمدد العضلات وإرخائها، ما يقلل من التوتر والشعور بالألم.

بالإضافة إلى تسهم في تحسين وضعية الجسم، وتقوية عضلات الظهر.

اقرأ أيضا:

صديق للكبد والكلى.. طعام يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول

قد تظهر قبل النوم... احذر علامات تحذيرية لارتفاع السكر للسماء

احذر.. خطر صادم على الكلى والقلب بسبب تناول هذا النوع من الطعام

يحارب الكوليسترول والسكري.. طعام يقوي المناعة ويطهر الكبد

مشروب الملايين.. هذا ما يحدث للسكر والقلب عند تناول الشاي