4 علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري

مرض السكري من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، غالبا ما تظهر أعراضه تدريجيا دون أن يشعر به المصاب في البداية.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية المبكرة التي تساعد في اكتشاف هذا المرض في مراحله الأولى، وفقا لموقع "getsurrey".

التبول المتكرر

عندما ترتفع نسبة السكر في الدم، يحاول الجسم التخلص من الفائض عن طريق التبول بكثرة، قد تستيقظ عدة مرات خلال الليل للذهاب إلى الحمام، وهذه علامة شائعة على ارتفاع مستوى السكر.

تشوش الرؤية

ارتفاع مستوى السكر في الدم يؤثر على الأوعية الدموية في شبكية العين، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو تشوهها.

إذا استمرت هذه المشكلة، فقد تتطور إلى اعتلال الشبكية السكري، وهي مضاعفة خطيرة لمرض السكري.

فقدان الوزن المفاجئ

عندما لا يحصل الجسم على الطاقة الكافية من الطعام بسبب مشكلة في الأنسولين، فإنه يبدأ في تكسير الدهون والعضلات كمصدر بديل للطاقة.

زيادة الشهية والعطش

تشعر برغبة قوية في الشرب بشكل متكرر بسبب زيادة التبول، والتي تؤدي إلى فقدان السوائل، كما تشعر بالجوع الشديد لأن الجسم لا يستطيع تحويل السكر من الطعام إلى طاقة، ما يدفعه إلى تناول المزيد من الطعام.

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