4 أعراض تكشف إصابتك بالسكري من النوع 2.. توجه للطبيب فوراً

كتبت- نرمين ضيف الله:

السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن يؤثر على كيفية استخدام الجسم للسكر، وغالبًا ما يظهر تدريجيًا، وقد لا تلاحظ الأعراض في البداية.

وقال الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إنّ هناك بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها.

وأوضح "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن هذه الأعراض تتمثل فيما يلي:

العطش الشديد وكثرة التبول

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يحاول الجسم التخلص منه عن طريق التبول، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

الإرهاق الشديد

ارتفاع مستوى السكر في الدم يمنع الجلوكوز من الوصول إلى الخلايا لتوفير الطاقة، ما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

فقدان الوزن غير المبرر

يفقد الأشخاص المصابون بالسكري الوزن لأن الجسم لا يستطيع استخدام السكر بشكل صحيح، فيلجأ إلى حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة.

تشوش الرؤية

ارتفاع السكر في الدم يؤثر على عدسة العين، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية أو الرؤية الضبابية.

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