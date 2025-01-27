كيف تعرف أنك تخلصت من جرثومة المعدة؟.. 4 علامات تؤكد الشفاء

كتبت- نرمين ضيف الله:

بعد الانتهاء من العلاج الموصوف من الطبيب، يتساءل البعض عن كيفية التأكد من التخلص التام من جرثومة المعدة.

وقال الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إنّ هناك بعض العلامات التي تشير إلى الشفاء التدريجي.

وأوضح "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن هذه العلامات تتمثل فيما يلي:

الشعور بالراحة

ستلاحظ تدريجيًا نقصًا في الشعور بالحرقة والألم والانتفاخ والغثيان الذي كنت تعاني منه سابقًا.

تحسين الهضم

تحسن عملية الهضم وعدم الشعور بالثقل بعد تناول الطعام.

عودة الشهية

زيادة الرغبة في تناول الطعام واستعادة الشهية بشكل طبيعي.

زيادة الوزن

إذا كنت قد فقدت الوزن بسبب الجرثومة، ستلاحظ زيادة في الوزن، مما يدل على عودة صحتك.

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