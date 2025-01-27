ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية صباحا؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الطعمية من الأكلات الشعبية التي تحظى بشهرة كبيرة في مصر والوطن العربي، ولها العديد من الفوائد الصحية بفضل مكوناتها الغنية بالبروتين.

لكن طريقة تحضير الطعمية تختلف حسب الرغبة؛ فبعض الأشخاص يفضلون تناولها سادة، بينما يفضل آخرون تناولها حارة مع القشطة أو محشية بالطماطم والبصل والفلافل.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ تناول الطعمية الحارة كل صباح يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية، بناءً على طريقة التحضير والمكونات، بالإضافة إلى الحالة الصحية للأشخاص الذين يتناولونها.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الطعمية، خاصة التي تحتوي على توابل حارة، يمكن أن تعزز عملية الهضم وتساعد على تحريك الطعام في الأمعاء بشكل أسرع. لكنها أكدت ضرورة عدم الإفراط في تناولها.

وأشارت إلى أن تناول الأطعمة الحارة بشكل مستمر قد يؤدي إلى زيادة تقلصات البطن والانتفاخ وتهيج القولون العصبي، بالإضافة إلى زيادة الحموضة، إذ تساهم التوابل في زيادة إفراز الأحماض المعدية مما يؤدي إلى حرقة المعدة.

التأثيرات الإيجابية لتناول الأطعمة الحارة

تحسين الدورة الدموية.

تسريع حرق الدهون.

واختتمت قائلة: "إذا كنت تعاني من مشكلات في القولون أو الجهاز الهضمي، يجب توخي الحذر من تناول الطعمية الحارة بشكل يومي، ويفضل استشارة الطبيب المختص".

اقرأ أيضا:

صديق للكبد والكلى.. طعام يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول

قد تظهر قبل النوم... احذر علامات تحذيرية لارتفاع السكر للسماء

احذر.. خطر صادم على الكلى والقلب بسبب تناول هذا النوع من الطعام

يحارب الكوليسترول والسكري.. طعام يقوي المناعة ويطهر الكبد

مشروب الملايين.. هذا ما يحدث للسكر والقلب عند تناول الشاي